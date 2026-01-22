Sinop-Ayancık Yolunda Heyelan Riski

Sinop- Ayancık kara yolunda heyelan riski nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ekiplerince yapılan incelemede, Sinop-Ayancık kara yolunun Aliköy mevkisinde heyelan riski tespit edildi.

Bunun üzerine emniyet ekiplerince tedbir amaçlı olarak bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ve diğer kurumlarca yapılan çalışma sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

Yolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için belirtilen mevkide gerekli tüm tedbirlerin alındığı aktarılarak, "İlgili ve görevli ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Sürücülerimizin uyarı ve işaretlemelere dikkat etmeleri, görevlilerin yönlendirmelerine uymaları önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.