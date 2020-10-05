Sinop'ta ceviz hasadı başladı

Sinop'ta başlıca tarım ürünleri arasında yer alana cevizin hasadı, sonbaharın gelmesiyle birlikte başladı. Hasadın bol olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Merkeze bağlı Aloğlu köyünde eski yöntem olan uzun sırıklar yardımıyla cevizler önce düşürüyor daha sonra yere düşen cevizleri tek tek toplayan çiftçiler el birliğiyle yeşil kabuğundan ayıklama işine geçiyor. Kabuğundan ayrılan cevizler birkaç gün güneşte bekletilerek tüketilmeye hazır hale geliyor. Bu zahmetli sürecin ardından cevizler ya kabuklarıyla yada içi çıkarılarak daha sonra kullanılmak üzere bekletiliyor.

Alaoğlu köyünde cevizleri hasadına başladıklarını Şengül Koca yaptığı açıklamada, "Ceviz olgunluk seviyesine geldiği için hasadına başladık. Cevizleri eski usulde olduğu gibi sırıklarla dokuyarak topluyoruz. Daha sonra cevizleri yeşil kabuğundan çıkararak kurumaya bırakıyoruz ardından bazılarını tüketiyoruz bazılarını da daha sonra kullanmak üzere bekletiyoruz. Torunum da bana yardım ediyor. Hem eğleniyor hem de benimle beraber öğreniyor. Bu sene cevizde verim diğer yıllara oranla oldukça yüksek. Herkese hayırlı ve bol bereketli bir hasat dönemi diliyorum" dedi. - SİNOP