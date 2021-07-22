Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sinop'ta denizde boğulma tehlikesi geçiren biri çocuk 2 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Akliman sahilinde serinlemek için denize giren Erdal T. ve yeğeni Ayşe U, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sahilde görevli cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Ayşe U. ve dayısı Erdal T, müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

??????????????