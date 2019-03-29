Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama

Sinop'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama

1 saat önce

Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinop'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama, System.String[]
Sinop merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarından sahte bahis kuponları paylaştıklarını, bu şahısların tanıştıkları kişilere bahis sitelerinin olduğunu ve bu sitelerdeki şikeli maçların da kendileri tarafından bilindiğini söylediklerini tespit etti. Zanlıların bu yöntemle 200'e yakın kişiyi dolandırdıklarını belirleyen ekipler, Sinop, Ankara ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden Serdar T., (25) Mertcan Ö. (19), Ali K., Sercan Y., Cahit A., Hamza Y. ve Berkay Y.'yi (20) yakalayarak Boyabat Adliyesinde hakim karşısına çıkardı. Nöbetçi mahkeme, zanlılara ait hesapların bloke edilmesine ve hesaplardaki 600 bin liraya da el konulmasına hükmederek, tutuklanmalarına karar verdi. Tutuklanan şahıslar Boyabat Kapalı Cezaevine konuldu. - SİNOP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:26 Kaynak: İHA

Boyabat, Sinop, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasının Eve Kilitlediği Genç Kızı İtfaiye ve Polis Kurtardı Taksiciler Kavga Etti, Vatandaşlar Film İzler Gibi Seyretti İntihara Kalkışan Bedensel Engelli İkizini Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybetti Hurdalıktan Aldıkları Aracı 10 Bin Lira Harcayıp Paletli Kar Aracına Dönüştürdüler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 15:23:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sinop'ta Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]