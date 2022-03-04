Sinop'ta eğlence mekanında yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop'ta eğlence mekanında yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

04.03.2022 10:27
Sinop'ta eğlence mekanında yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi

Sinop'ta eğlence mekanına düzenlenen operasyonda yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Sinop'ta eğlence mekanına düzenlenen operasyonda yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından kent merkezinde amaç dışı hizmet verdiği tespit edilen eğlence mekanına Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekiplerce mekanda yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.

Kontrollerin ardından iş yerinde çalışan 2'si yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Uganda uyruklu kadınlar sınır dışı edildi.

İş yeri sahibine ise idari para cezası uygulandı.

YORUMLAR
500
Sinop'ta depo soygunu yapan kişi yakalandı Sinop'ta depo soygunu yapan kişi yakalandı Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan kişi yakalandı Sinop'ta sentetik ecza hap kullanan kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Sinop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sinop'ta eğlence mekanında yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandı
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Perili, cinli, hayaletli, lanetli dediler: İzmir'in Lübbey köyünün başı Youtuber'larla dertte!
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:47:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta eğlence mekanında yakalanan 2 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement