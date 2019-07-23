Son Dakika Haberleri: Sinop'ta "kaçak pansiyonculuğa" suç duyurusu
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Sinop'ta "kaçak pansiyonculuğa" suç duyurusu

32 dakika önce

Türkiye Otelciler Dernekleri Federasyonu (TUROFED) Sinop İl Temsilcisi Ali Yılmaz, Sinop'ta faaliyet gösteren kaçak pansiyonculuk hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Kaçak pansiyonlar, oteller için ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır" dedi.

Sinop'ta
Türkiye Otelciler Dernekleri Federasyonu (TUROFED) Sinop İl Temsilcisi Ali Yılmaz, Sinop'ta faaliyet gösteren kaçak pansiyonculuk hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Kaçak pansiyonlar, oteller için ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır" dedi.

TUROFED İl Temsilcisi Ali Yılmaz yaptığı açıklamada, "Sinop'taki kaçak pansiyonculuk ilgisizlik ve denetimsizlik nedeniyle tahammül edilemeyecek kadar artmıştır. Her taraf bunların ilan ve telefon numaraları ile doldu. Sadece benim otelimin çevresinde yüzlerce kaçak pansiyon var. Bu kaçak pansiyonculuk Sinop turizmini ciddi şekilde olumsuz etki etkilemektedir. Sinop giderek bedavacı, ucuzcu tatilcinin rağbet ettiği bir tatil yeri olmuştur. Ayrıca yatırım yapan, vergi veren, istihdam sağlayan, denetlenen otellerle haksız rekabet oluşmuştur. Yine ayrıca kaçak pansiyonlar oteller için ciddi bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Kaçak pansiyonlar adeta şehrimizi yol geçen hanına dönüştürmüştür. Elbette bu durum bizi ciddi olarak rahatsız etmektedir" diye konuştu.

Yılmaz, belediyenin de ruhsat almadan çalışan pansiyonları kapatması gerektiğini belirterek, "Ben, Sinop Otelciler Derneği Başkanı Güngör Akkoca ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ile birlikte Belediye Başkanına müracaat ettik. Yanında Zabıta Müdürü de vardı, sorunumuzu anlattık ve bunun belediyenin görevi olduğunu sözlü olarak anlattık" şeklinde konuştu.

Yılmaz, zabıta müdürü ve belediye başkanı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını sözlerine ekledi. - SİNOP
Türkiye, Zabıta, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:08 Kaynak: İHA
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