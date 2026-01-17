Sinop'ta Kar Yağışı Ulaşımı Engelledi

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, il genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 195 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Sinop merkez ilçede 35, Ayancık ilçesinde 71, Boyabat'ta 5, Erfelek'te 35, Gerze'de 23 ve Türkeli'de 26 köy yolu olmak üzere toplam 195 yol ulaşıma kapandı.

Sinop-Boyabat karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve don olayı nedeniyle yollarda ciddi buzlanma meydana geldi.