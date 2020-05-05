Sinop'ta karantina süresi dolan 237 kişi memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

Sinop'ta karantina süresi dolan 237 kişi memleketlerine uğurlandı

SİNOP'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan uçakla getirildikleri yurtlarda karantina süreleri dolan 237 kişi memleketlerine uğurlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan uçakla Samsun'a oradan karayolu ile Sinop'a götürülerek Mahmut Kefevi Kız yurduna yerleştirilen 237 kişinin 14 günlük karantina süresi tamamlandı. 237 kişi otobüslerle memleketlerine uğurlandı. Karantinada kalan Ahmet Ergün, ?3 ay önce Almanya'ya gittim. Gittiğimiz de geldiğimizde de mucize oldu. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. 'Biz orada kaldık' diyorduk kendimize. Ama şuan için Allah'a şükürler olsun, Türkiye'mize geldik. Ölsem de gam yemem? dedi.