Sinop'ta Karla Mücadele Seferberliği
Sinop'ta Karla Mücadele Seferberliği

24.01.2026 10:16
Sinop'ta İl Özel İdaresi, etkili kar yağışıyla mücadele ederek 223 köy yolunu ulaşıma açtı.

Köy ve mahalleleriyle 1915 yerleşim yerinin bulunduğu Sinop'ta İl Özel İdaresi ekipleri, etkili kar yağışı süresince binlerce kilometre yol katederek ulaşım ağlarını açık tutabilmek için yoğun mesai harcadı.

Kentte 5 bin 250 kilometre yol ağından sorumlu İl Özel İdaresi, zorlu iklim ve arazi şartlarında 66 iş makinesi ve 150 personelle 223 köy ve mahalle yolunda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

Bu süre zarfında 23 hastanın hastanelere ulaşımını sağlayan İl Özel İdaresi ekipleri, bazı vatandaşlardan gelen ekmek başta olmak üzere farklı gıda taleplerini de kendilerine ulaştırdı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, AA muhabirine, son yıllarda yaşanan kuraklık ve diğer olumsuzluklara bakıldığında kar yağışının rahmet ve bereket anlamı taşıdığını söyledi.

Barajların dolmasını, toprağın suya kanmasını istediklerini ancak kar yağışının ardından ulaşımda zaman zaman zorluklar yaşandığını anlatan Çınkıl, İl Özel İdaresi olarak bu süreçte kendilerinin devreye girdiğini vurguladı.

Çınkıl, tüm yurtta etkili olan kar yağışının Sinop'ta da özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yolların ulaşıma kapanmasına neden olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kar yağışı rahmettir, berekettir. Tarımsal açıdan da kuraklık açısından da baktığımızda kar yağsın istiyoruz. Lakin kar yağışının oluşturduğu ulaşım kısıtlılığı da meydana geliyor. İl Özel İdaresi olarak geceli gündüzlü çalışma arkadaşlarımızla sahada çalışıyoruz. Kar çalışmalarını yaparken önceliklerimiz var. Birinci önceliğimiz, bir hastamıza ambulansın ulaşması için yol açılacaksa zeminin veya vaktin hiçbir hükmü olmaksızın devletimizin tüm imkanlarını seferber edip o hastamızı alıp hastaneye naklini gerçekleştiriyoruz. Yine cenaze hizmetleri ve eğitim noktasında yol açılacaksa gereğini yerine getiriyoruz."

223 köy yolu 2,5 günde ulaşıma açıldı

Çınkıl, İl Özel İdaresinin mesai mefhumu gözetmeden alanda var güçleriyle çalışan personeli tarafından kardan kapanan yolların tekrar ulaşıma açıldığının altını çizerek, "En son 18 Ocak sabahında 223 köy yolumuzun kapalı olduğunu arkadaşlarımız ifade etti. Ekiplerimizle o gün kolları yeniden sıvadık. Koordinasyonumuzu, rotalarımızı belirledik. Toplamda 6 bin kilometrelik yol çalışması yaparak 2,5 günde, yani 3 gün tamamlanmadan 223 köy yolumuzu ulaşıma açarak süreci tamamladık." diye konuştu.

Çınkıl, kurum olarak kış mevsiminin kalan bölümüne yönelik gerekli planlamaları yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

