Sinop'ta feci kaza: Araçtan sağ çıkamadılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Sinop'ta feci kaza: Araçtan sağ çıkamadılar

Haberin Videosunu İzleyin
Sinop\'ta feci kaza: Araçtan sağ çıkamadılar
02.01.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sinop\'ta feci kaza: Araçtan sağ çıkamadılar
Haber Videosu

Sinop Türkeli-Ayancık karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun da kritik olduğu belirtildi.

Sinop'un Türkeli- Ayancık karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Türkeli-Ayancık karayolunun yol inşaatı şantiyesi yakınında Yasin Ö.'nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen yabancı plakalı araç çarpıştı. Kazada Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ve otomobilde bulunan Avni Demirtaş yaşamını yitirdi. Sürücü Yasin Ö. ile diğer araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Türkeli Devlet Hastanesi ve ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Ayancık, Türkeli, Trafik, Sinop, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Sinop'ta feci kaza: Araçtan sağ çıkamadılar - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
23:11
Beşiktaş’ta varsa yoksa Hadjam
Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
22:10
Küçükçekmece’deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 00:11:00. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta feci kaza: Araçtan sağ çıkamadılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.