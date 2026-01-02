Sinop\'ta feci kaza: Araçtan sağ çıkamadılar

Sinop'un Türkeli- Ayancık karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgilere göre, Türkeli-Ayancık karayolunun yol inşaatı şantiyesi yakınında Yasin Ö.'nün kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen yabancı plakalı araç çarpıştı. Kazada Tümerkan Mahallesi Muhtarı Recep Kaya ve otomobilde bulunan Avni Demirtaş yaşamını yitirdi. Sürücü Yasin Ö. ile diğer araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Türkeli Devlet Hastanesi ve ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.