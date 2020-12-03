Sinop'ta pandemide mikrop kırıcı özelliği olan yağlara talep arttı - Son Dakika

Sinop'ta pandemide mikrop kırıcı özelliği olan yağlara talep arttı

03.12.2020 11:42
Sinop'ta pandemide mikrop kırıcı özelliği olan yağlara talep arttı, System.String[]

Sinoplu aktarlar vaka sayılarının arttığı son günlerde mikrop kırıcı özelliği bulunan kekik yağı ve okaliptüs yağına talebin arttığını aktardı.

Sinoplu aktarlar vaka sayılarının arttığı son günlerde mikrop kırıcı özelliği bulunan kekik yağı ve okaliptüs yağına talebin arttığını aktardı.

Korona virüs vakalarının hızla artmaya devam etmesi sonucu alternatif tıp alanında da tedbirli olmak isteyen vatandaşlar, üst solunum enfeksiyonlarına, burun ve boğazdaki bakteri ve mikroplara karşı etkisiyle bilinen kekik ve okaliptüs yağına olan talebi arttırdı. Talep nedeniyle Sinop'ta kekik yağı, ve kekik tanesi ile okaliptüs yağı yok satıyor. Vaka sayıların her geçen gün artış gösterdiği Sinop'ta vatandaşlar aktarların yolunu tuttu.

Aktarları alternatif tıp olarak gören vatandaşlar, kış aylarında bağışıklığı güçlendirici ürünlerin yanı sıra mikrop kırıcı özelliği bulunan yağları tercih ediyor. Sinop'ta Kıbrıs Caddesi üzerine yıllardır aktarıcılık yapan Tamer Şahin, salgının pik yapmasının ardından aktarlara talebin arttığını dile getirirken, bakteri ve mikrop düşmanı kekiğin hem yağı hem de tanesinin yok sattığını söyledi.

Kekik talebinin aşırı bir şekilde attığını ifade eden Aktar Tamer Şahin, "Korona virüs salgını sonrasında aktarlara talep aşırı bir şekilde arttı. Vatandaşlar alternatif tıp olarak aktarları tercih ediyor. İlaç kullanmak yerine bitkisel çözüm olarak görüyorlar. Örneğin C vitamini D vitamini bağışıklık sistemini hızlı güçlendirecek bitkilere yöneliyorlar, pekmezlere yöneliyorlar. Bunların arasında ne fazla ve en hızlı satılan ürünümüz kekik. Toz halinde taze olarak, yağı da kullanılıyor. Kekik yağı okaliptüs lavanta yağı gibi yağlar mikrop kırıcı özelliklere sahip yağlar. Günümüzde antiseptik özelliği de yüksek olduğu için, kekik yağı ve hakiki kekik yine mikrop kırıcıdır özellikle tercih edilen bir durumda şu anda. Pandemi döneminde bunu özellikle suya birkaç damla damlatıp ağızda çalkalayıp içildiğinde ağız-boğaz sağlığındaki grip virüsü olabilir, Kovid-19 virüsü olabilir, bu tip virüslerde mikrop kırıcı özelliği çok yüksek. Çok da yakıcı özelliği de var o haliyle zaten mikropları yok ediyor. O yüzden günümüzde oldukça yaygın kullanıma sahip. Bunun yanında tabii nefes açma özelliği olan okaliptüs yağı, hem mikrop kırıcı ave aynı zamanda astım hastaların özellikle nefesin açılmasında, sinüslerin açılmasında özellikle önemli rol oynuyor. Onun haricinde günümüze evler artık kaloriferli. Kaloriferli evlerde kalorifer akarları dediğimiz o buharla beraber ortama yayılan mikroorganizmalar, bunların da kırılmasında yine lavanta yağı çok ön planda oluyor. Aynı zamanda stres azaltıcı özelliği de var tabii lavanta yağının. Bunlar mikrop kırıcı yağlar bunlar pandemi döneminde özellikle tercih edilen yağlar arasında. Ama tabi başı kekik yağı çekiyor. Son iki üç aydır bu yağlara talep çok fazla" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Sinop'ta pandemide mikrop kırıcı özelliği olan yağlara talep arttı
Sinop'ta pandemide mikrop kırıcı özelliği olan yağlara talep arttı
Sinop'ta pandemide mikrop kırıcı özelliği olan yağlara talep arttı

Tamer Şahin, Okaliptüs, Sinop, Kekik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sinop'ta pandemide mikrop kırıcı özelliği olan yağlara talep arttı - Son Dakika


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