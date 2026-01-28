Sinop'ta Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sinop'ta Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri

Sinop\'ta Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri
28.01.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi Sinop'ta restoran, fırın ve kasaplarda fiyat denetimleri yaptı.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Sinop'ta restoran, fırın ve kasaplara yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Sinop Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimler kapsamında marketler, yeme-içme yerleri, fırınlar ve kasaplar mercek altına alındı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sinop Ticaret İl Müdürü Yavuz Selim Aykan, denetimlerin Bakanlık talimatları doğrultusunda ve Sinop Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti. Aykan, "Yaklaşan Ramazan ayı sebebiyle denetimlerimizi Türkiye genelinde olduğu gibi Sinop ilimizde de yoğunlaştırarak devam ettiriyoruz. Bugün özellikle marketler, yeme-içme yerleri, fırınlar ve kasaplarda denetimlerimizi artırdık. Bakanlığımızın talimatları ve Valimizin koordinasyonuyla ilimizdeki işletmelerde denetimlerimiz Ramazan ayı boyunca sürecek" dedi.

Denetimlerde özellikle fiyat etiketi ve haksız fiyat artışlarına odaklanıldığını vurgulayan Aykan, uygunsuzluk tespit edilen ürünlerin raporlanarak Bakanlığa bildirildiğini ifade etti. Aykan, "Kasa fiyat artışları, etiket uygunsuzlukları ve haksız fiyat olarak değerlendirdiğimiz ürünlerle ilgili raporlamalar yapıyoruz. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun incelemesi sonucunda aykırılık tespit edilmesi halinde idari para cezası uygulanmaktadır. Fiyat etiketiyle ilgili her aykırılıkta ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası söz konusudur" diye konuştu.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Aykan, karşılaşılan olumsuzlukların bildirilebileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarıyla karşılaştıklarında mobil uygulama üzerinden, CİMER aracılığıyla ya da yazılı dilekçeyle Ticaret İl Müdürlüğümüze başvurabilirler" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

14:34
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 67 ihtimalle...
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:39
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
Hakim, bebeğe şiddet uygulayan hemşirenin talebini düşünmeden reddetti
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:57:57. #7.11#
SON DAKİKA: Sinop'ta Ramazan Öncesi Fahiş Fiyat Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.