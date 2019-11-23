Son Dakika Haberleri: Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Sinop'ta hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Sinop'ta hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.


Satılmış Öztürk idaresindeki 57 HD 483 plakalı hafif ticari araç, Sinop- Samsun kara yolu Kabalı mevkisinde Mehmet Atıcı'nın kullandığı 57 KF 477 plakalı traktör ile çarpıştı.


Kazada sürücü Öztürk yaralandı, beraberindeki Ayşe Öztürk (51) yaşamını yitirdi.

Satılmış Öztürk, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:24 Kaynak: AA
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