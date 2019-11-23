Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
6 saat önce
Sinop'ta hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:24 Kaynak: AA
Sinop'ta hafif ticari araçla traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Satılmış Öztürk idaresindeki 57 HD 483 plakalı hafif ticari araç, Sinop- Samsun kara yolu Kabalı mevkisinde Mehmet Atıcı'nın kullandığı 57 KF 477 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazada sürücü Öztürk yaralandı, beraberindeki Ayşe Öztürk (51) yaşamını yitirdi.
Satılmış Öztürk, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İstanbul'da Uygur Türkü iş adamının öldürülme anı kameralara yansıdı AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 4 ölü, 26 yaralı Son dakika: Çorum'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı