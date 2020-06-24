Sinop'ta üretilen kestane balı tescillenecek - Son Dakika

Sinop'ta üretilen kestane balı tescillenecek

Sinop'ta üretimi yapılan kestane balının tescil edilebilmesi için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

Sinop'ta üretimi yapılan kestane balının tescil edilebilmesi için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.


Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop'un Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerinde kestane balı üretimi yapıldığını belirtti. Sinop'un ilçelerinde üretilen kestane balının çok değerli olduğunu belirten Akbaş, "Bazı isimlerin bazı değerlerin bazı markaların, Sinop'la özdeşleşmiş olarak bildiklerimizin tescillenmesi kamuoyunu daha fazla karşılık bulması ve beraberlik katma değer oluşturması adına, Sinop'ta hepimizin severek tükettiği ve kestane balı diye adlandırdığımız bir nevi ilacı bu sefer tanıtıp test izleyeceğiz. Bu projenin içerisinde biz ticaret odası olarak markanın bilinirliğinin artırılması üniversiteden laboratuvar ve coğrafi işaret noktasında katkı Arıcılar Birliğinden de bu işin zaten yapanları duayenleri onlar onlardan da bu işin nasıl sürdürebileceği ile alakalı bir görüş alacağız ve beraber bunu tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Biz tanıtımda alakalı ticaret odası olarak herhangi bir ticari beklenti çağrı ya da para beklentisi içinde değiliz. Sadece bize ait bir değerin gelecek nesillere aktarılması noktasında ilgiliyiz. Sinop'tan dışarıya hediyelik ürün olarak götürmeyi hedeflediğim bir ürün nereden esinlendik diye sorarsanız bize ait olan markalar başkaları tarafından çok rahat kullanılıyor ve ticari emtia olarak da gelir hali hanelerine para yazıyorlar. Bunun en yakın taze örneğini de geçen hafta Ankara'da bir pastanede menülerine koydukları porsiyon 39 lira olan Sinop mantısı fotoğrafını çekerek geldim. Mantı bizimse coğrafi işaret de bizim olmalı bunun keyfini de rantını da önce biz sürmeliyiz. Balda da aynı konu ile karşılaşmamak ileride başkalarının kestane balı bizim ürünümüz dememesi için biz erken davrandık. Üniversitemiz yaklaşık 4-5 ay önce bununla ilgili coğrafi işaret noktasında girişi dosya şu an Patent Enstitüsünden Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Dairesine intikal etti. Bu proje, Sinop için hayırlı olacağına inandığım bir proje" dedi. - SİNOP

Ayancık, Erfelek, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta üretilen kestane balı tescillenecek - Son Dakika Ekonomi

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