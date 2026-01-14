Sinop'ta Yeni Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulacak - Son Dakika
Sinop'ta Yeni Biyolojik Arıtma Tesisleri Kurulacak

14.01.2026 14:17
Belediye Başkanı Gürbüz, Sinop'ta iki biyolojik arıtma tesisi kurulacağını duyurdu.

Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, kentte iki noktada biyolojik arıtma tesisi kurulacağını söyledi.

Gürbüz, Sinop Belediye Yuvam Tesisleri'nde düzenlenen programda, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, belediye olarak yaptıkları çalışmalar ve hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Gürbüz, kentteki kanalizasyon sorununun çözümüne yönelik gerekli adımları attıklarını dile getirdi.

Gürbüz, sorunun çözümü noktasında hazırladıkları kanalizasyon projesinin yakın zamanda ihaleye çıkacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Kentte, bazı mahallelerin alçak basınç konumunda olan su sorunu için proje hazırladık. Bu yıl ihalesi yapılacak ve 35 milyon liralık bir yatırım olacak. Yine uzun süredir gündemdeki altyapı sorunu olan kanalizasyon projesi onaylandı ve en kısa sürede ihalesi gerçekleştirilecek. Ayrıca biyolojik tesisi olmayan 8-9 ilden biri olan Sinop'ta Akliman Bostancılı ve Çukurbağ mevkisi olmak üzere iki yerde biyolojik arıtma tesisi kurulacak. Tesisler için yaklaşık 7,5 milyon liralık proje ihalesi gerçekleştirilecek ve bu sayede evsel atıklarımızı da arıtmış olacağız. Bu kapsamda belediyeye ait yuvam tesisleri plajları için paket arıtma sistemiyle bir ilki başarıp Sinop'ta mavi bayrak almayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

