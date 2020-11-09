Sinop'ta yerli hamsi yüzünü gösterdi - Son Dakika

Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan yerli hamsiler tezgahtaki yerini aldı. Hamsi kilosu 30 TL den alıcı buluyor.

Palamut avının son dönemde düşüşe geçmesi ile birlikte beklenen hamsi avı da başladı. Taze hamsileri tezgahlarda gören vatandaşlar kilolarca hamsiyi balıkçılardan alarak evlerinin yolu tutuyorlar. Önümüzdeki günlerde havaların ve deniz suyunun soğumasıyla birlikte hamsi de bolluk yaşanması bekleniyor. Karadeniz hamsisine vatandaşın da ilgisi yoğun oldu. Balıkçılar, Karadeniz ile özdeşleşen hamsinin Karadeniz sularında avlanmaya başlandığını belirterek, "Yeni sezonda hamsinin bereketli olmasını umuyoruz" dedi.

Havaların soğumasıyla hamsinin çoğalmaya başladığını ifade eden balıkçı Ahmet Gür, "Yerli hamsi yüzünü gösterdi, hamsi soğuk havayı seviyor ve toplanmaya başlıyor. Havaların ay sonuna kadar daha fazla soğumasıyla hamsi çok daha bol avlanacak. Karadeniz'de avlanmaya başlanan hamsinin fiyatı, az çıkması nedeniyle biraz yüksek. Yeni sezondan ise umudumuz büyük. Hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürecek çok bereketli bir hamsi sezonu bekliyoruz. Tezgahlarda gören vatandaşlar hamsiye büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu. - SİNOP