Sinop'un cevizli mantısı, Türkiye ile buluşacak

Antalya'da düzenlenecek "Yöresel Ürünler Fuarı"na (YÖREX) Sinop'tan 2 ton mantı gidecek.



Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "2 ton mantıyı Antalya'da onuncusu düzenlenecek olan YÖREX Fuarı'nda tüm Türkiye'ye tanıtım amacıyla götürüyoruz. Bizim zevkle yediğimiz, damağımızda ayrı bir tat bıraktığına inandığımız Sinop mantısını Türkiye'yle buluşturmaya gidiyoruz. Mantı denince akla gelen bazı iller var ama bu fuardan sonra o illerin mantılarının pabucunu dama atacağız demiyorum ama iddialı bir şekilde Sinop mantısını insanlarla buluşturacağız. Cevizli mantı olur mu? Diyenlere öncelikle cevizli mantı anlatacağız. Tabi yoğurtlusu da oluyor ama böyle bir lezzeti nasıl yiyeceklerine pek karışmayacağız. Fakat yiyeceklerinden o kadar çok eminiz ki 2 ton ile gidiyoruz. Umarım tüm Türkiye mantımızı beğenecek. Tabii, YÖREX'e sadece mantımızla gitmiyoruz. Mantıyı tanıtım amacıyla çok getiriyoruz. Sinop'umuz da değişik lezzetler, değişik yöresel ürünlerimiz var. Örneğin Boyabat pirincini de getiriyoruz. Kestane balımızı, Erfelek'in kestanesini, el dokumaları olan Boyabat çemberi ve Ayancık ketenini getiriyoruz. Sinop'ta üretimi yapılan el işçiliği kotraları getiriyoruz. Sinop'ta yapılan bıçakları getiriyoruz. Sinop'ta ki tüm lezzetleri, tüm tatları, tüm güzelliklerin unsurlarını alıp Antalya'ya getiriyoruz. Türkiye'yle, Türk halkıyla buluşturmak için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. 23 Ekim tarihinde başlayacak ve 27 Ekim tarihinde sona erecek olan Yöresel Ürün fuarı bu yıl onuncusu düzenleniyor. 81 ilin oda borsalarının tamamı bu fuarda kendi illerindeki damak tatlarını ya da el ürünlerini tanıtım amacıyla getiriyor. Bu bir nevi Pazar araştırması. Bizler de buradan getirdiğimiz ürünleri o fuara katılacak olan zincir marketler ya da büyük tedarikçilerle de buluşturacağız" dedi.



2 ton mantıyı yoğun bir şekilde hazırladıklarını belirten Esra Ermiş ise "Sinopumuzu tanıtım amacıyla 2 ton mantı hazırlıyoruz. Antalya'ya mantımızı tanıtmaya gidiyoruz. İnşallah çok güzel olacak. Çok yoğun çalışıyoruz" diye konuştu. - SİNOP