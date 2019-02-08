Sipariş Götüren Kurye Bıçaklandı
1 saat önce
ESKİŞEHİR'de, çiğ köfte siparişi götürdüğü aparmandan çıktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan motosikletli kurye Fetullah D. (28) ağır yaralandı.
ESKİŞEHİR'de, çiğ köfte siparişi götürdüğü aparmandan çıktıktan sonra bıçaklı saldırıya uğrayan motosikletli kurye Fetullah D. (28) ağır yaralandı.
Olay, Eskibağlar Mahallesi Eker Sokak'ta meydana geldi. Çiğ köftecide motosikletli kurye olarak çalışan Fethullah D., kendisine belirtilen adrese verilen siparişi teslim edip, apartmandan dışarı çıktı. Bu sırada kurye ile yanına yaklaşan M.K. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.K., tartışma sırasında Fethullah D.'yi bıçakla yaralayıp kaçtı.
Çevredekiler tarafından taksiyle Yunus Emre Devlet Hastanesi
'ne götürülen kuryenin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Şüpheli M.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Çukurhisar
Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Eskişehir
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:33 Kaynak: DHA
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