Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar - Son Dakika

Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar

22.12.2020 09:41
Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar, System.String[]

MUŞ'ta, İlyas Sami Ortaokulu'nun görsel sanatlar öğretmenleri, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için ilginç çalışma yaptı.

MUŞ'ta, İlyas Sami Ortaokulu'nun görsel sanatlar öğretmenleri, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak için ilginç çalışma yaptı. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra sınıflardaki sıra ve masaları farklı renklere boyayarak, üzerlerine çeşitli mesleklerde kullanılan aletleri çizen öğretmenler, ders başı yapılması sonrası öğrencilerin oturacakları sıralara göre yetenekleri belirleyecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinden sonra mesailerini sürdüren, Muş merkez Yeşilyurt Mahallesi'ndeki İlyas Sami Ortaokulu'nun görsel sanatlar öğretmenleri, sınıflardaki bütün sıra ve masaları farklı renklere boyadı. Yıpranmış olanları da tamir ederek üzerlerine başta spor, müzik olmak üzere çeşitli mesleklere ait aletlerin çizimlerini yapan öğretmenler, öğrencilerin ders başı yaptıkları zaman seçecekleri masaya göre yeteneklerini de belirleyecek.

Okul müdürü Seracettin Koçlardan, "Görsel sanatlar öğretmenlerimiz, atıl durumdaki sıra ve masaları eğitim ortamına kazandırırken, öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. Sıra masaların üzerine müzik, spor ya da değişik alanlarla ilgili resimler çizildi. Sıra ve masalara sosyal içerikli resimler çizerek çocukların hayatına dokunmak ve onların yeteneklerini ortaya çıkarmak istedik" dedi. Müdür yardımcısı Gülşah Türkmen de "Öğrencilerden uzak kalmak bizleri çok üzüyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimiz evde derslerini işlerken, biz de okulda atıl durumda olan, kullanılır durumda olmayan eskiyen sıralarımızı elden geçirmeye karar verdik. Sıraların üzerine öğrencilerimizin özel yeteneklerini, becerilerini ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yaparak onların ilgi ve alakalarına yönelik sıralara çizimler yaptık" diye konuştu.Öğrencilerin üzeri resim çizili sıraları seçerek oturmalarından ilgi alanlarını belirleyeceklerini anlatan görsel sanatlar öğretmeni Sabri Uslu da şunları söyledi:

"Canlı derslerimiz dışında kalan boş zamanlarımızı eski sıraları zımparalayıp, üzerine çeşitli resimler çizerek boyadık. Çocukların sadece başarıları değil diğer yeteneklerini ortaya çıkarmak için sıralar üzerine çeşitli resimler çizdik. Öğrencilerimiz sınıfa girdiklerinde ilgilerini çekecek, ilgi alanındaki resimli sırayı tercih ederek orda oturmayı tercih edecek. Amacımız öğrencinin ilgi alanını tespit ederek ilgi alanındaki bilgi becerilerini geliştirmekte yardımcı olmak."


Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar
Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar
Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar
Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar
Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar
Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar
Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar
Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar
Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar
Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar

Yeşilyurt Mahallesi, Müzik, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sıralara çizilen resimlerle öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkaracaklar - Son Dakika


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