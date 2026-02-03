Sıralı Tarihlere Nikah Yoğunluğu - Son Dakika
Sıralı Tarihlere Nikah Yoğunluğu

03.02.2026 11:59
Kayseri'de çiftler, özel tarihleri tercih ederek nikah dairelerine yoğun başvuru yapıyor.

TÜRKİYE genelinde evlilik tarihlerini özel kılmak isteyen çiftler, sıralı ve sembolik günler için nikah dairelerine başvuruyor. Bu kapsamda Kayseri'de de sıralı tarihlerde ve 14 Şubat'ta randevular kısa sürede dolarken, nikah salonlarında yoğunluk yaşandı. Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikah memuru olarak görev yapan Alper Çandıroğlu, "Nikah dairemizde 06.06.2026, 26.06.2026 gibi sıralı günlere ilgi fazla oldu. Daha önceki senelerde de böyle sıralı günlerde yoğunluğumuz oluyordu ama bu sene çok daha yoğun ilgi oldu" dedi.

Türkiye genelinde nikah dairelerinde sıralı ve sembolik tarihler evlenecek çiftler tarafından tercih ediliyor. Nikah tarihlerini daha anlamlı kılmak isteyen çiftler bu günler için aylar öncesinden başvuru yapıyor. Akılda kalıcı olması nedeniyle öne çıkan bu günler için Kayseri'de yapılan başvurular, yılın farklı dönemlerinde randevuların kısa sürede dolmasına neden oldu. Bu tarihlerde evlenmek isteyen çiftler nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu. Sıralı ve sembolik günlere yoğunluk oluşuğunu vurgulayan Kocasinan Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikah memuru Alper Çandıroğlu, "2 Ocak itibarıyla kayıtlarımızı açtık. Nikah dairemizde 14 Şubat, 6 Haziran ve 26 Haziran gibi özel günlerde yoğunluklar oluştu. Bu tarihlerde şu anda müracaat almıyoruz. Çünkü, normal kapasitemizin 2 katı kadar bir kapasiteyle günlerimizi doldurduk. Bütün senelerde 14 Şubat'ın yoğunluğunu yaşarız. Sanrım genç çiftlerimiz 'evet' demeyi sevgililer gününde daha çok istiyor" diye konuştu.

'MÜRACATLAR KAPASİTENİN 2 KATINA ULAŞTI'

Bu yıl 6 Haziran tarihinde evlenmek isteyenlerin sayısında artış olduğuna dikkat çeken Çandıroğlu, "06.06.2026, 26.06.2026 gibi sıralı günlere ilgi fazla oldu. Daha önceki senelerde de böyle sıralı günlerde yoğunluğumuz oluyordu. Ama bu sene 6 Haziran'a çok yoğun bir ilgi oldu. 14 Şubat, 6 Haziran ve 26 Haziran tamamen doldu. Müracaatlar kapasitenin aşağı yukarı 2 katına kadar ulaştı. Olabildiğince genç çiftlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Bir kapasitemiz vardı ama bu kapasitenin 2 katı kadar da çiftlerimize yardımcı olmaya çalıştık. Ama o şu anda o günlerimiz dolu" ifadelerini kullandı.

'HATIRLANMASI DAHA KOLAY'

Çiftlerin sembolik günleri tercih etmelerinin sebebine de değinen Alper Çandıroğlu, "Çiftler bu günleri seçmek istiyor. Çünkü bu sıralı günler hatırlanması kolay günler olduğu için bu tarihleri tercih ediyorlar. 14 Şubat ise hem sevgililer günü hem de hatırlanması kolay olduğu için bu günü seçiyorlar. Bu tarihler erkeklerin hatırlanması için daha kolay sanırım. Unutmamaları için sıralı günlerin olması daha iyi oluyor. Kadınlar da bu tarihleri eşlerinin unutmamaları için istiyorlar. Evlenecek çiftlere de buradan şöyle diyebilirim; saygı, sadakat ve karşılıklı anlayış bir evliliğin yürümesi için her zaman önemli. Çiftlerimiz buraya geldiğinde de sağlık raporu hariç bütün işlemleri burada bitiyor ve evleniyorlar" diye konuştu.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Evlilik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

