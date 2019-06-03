Şiran'da şehit allerine iftar verildi

Şiran
'da şehit aileleri ve kent protokolü iftarda bir araya geldi.
Şiran Belediyesince organize edilen iftara Gümüşhane
Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel
ve davetliler katıldı.
İftar öncesi şehit ailelerine hitap eden Vali Taşbilek, ramazan boyunca birçok etkinlikte şehit aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.
Şehit ailelerine "Hepiniz bizim ailemizsiniz" şeklinde hitap eden Taşbilek, "Sizin yeriniz bizlerin başının üzeredir. Devletimizin bekası, milletimizin birliği uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
İftarın ardından Taşbilek ve il protokolü, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.