Sırbistan'da "Hazar'dan Tuna'ya Kültür Ezgileri" Konseri
30 dakika önce
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası sanatçıları tarafından "Hazar'dan Tuna'ya Kültür Ezgileri" konulu konser verildi.
Sırbistan
'ın başkenti Belgrad
'da, Kazakistan
Kızılorda Oda Orkestrası sanatçıları tarafından "Hazar'dan Tuna'ya Kültür Ezgileri" konulu konser verildi.
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde Türkiye
'nin Belgrad Büyükelçiliğinin katkılarıyla başkentteki Rus Evi'nde düzenlenen konserde Türkiye'nin yanı sıra Kırgızistan
ve Azerbaycan
'dan 25 sanatçı müzikseverlere unutulmaz dakikalar yaşattı.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, Türk müziği ezgilerinin Sırbistanlı vatandaşlarla buluştuğunu ifade ederek, Sırbistan ve Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin son derece iyi olduğunu belirtti.
Turnelerine Bursa
'da başlayan Kazakistan Kızılorda Oda Orkestrası, Bosna Hersek
ve Sırbistan'ın ardından Macaristan
'da da konser verecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:49 Kaynak: AA
Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Açtığı Suç Duyurusunun Nedenini Açıkladı
Ahmet Kural, Mahkeme Esprisiyle Takipçilerinin Tepkisiyle Karşılaştı
Son Dakika! İstanbul'da Doğal Gaz Çalışması Sırasında Göçük Meydana Geldi! Bir Kişi Hayatını Kaybetti
CHP'li Torun'dan Anket Sorusuna İlginç Cevap: Sonuçlara Biz de İnanamıyoruz