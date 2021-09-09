Sırbistan'da Sinopharm'ın Kovid-19 aşısının üretileceği fabrikanın temelleri atıldı - Son Dakika

Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki Zemun Belediyesi'nde, Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sinopharm'ın aşısının üretileceği aşı fabrikasının temelleri atıldı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, temel atma töreninde yaptığı açıklamada, fabrikanın, yalnızca Sırbistan değil tüm bölgenin çıkarına bir girişim olduğunu ifade etti.

Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ortaklaşa inşa edilen fabrikada, gelecekte üretilecek aşılar için de çalışmaların yapılacağını aktaran Vucic, "Fabrikanın yıllık üretim kapasitesi 40 milyon aşı ancak biz yıllık 30 milyon aşı üretmeyi planlıyoruz. Bu rakam hem Sırbistan hem diğer bölge ülkeleri için yeterli olacaktır." dedi.

Sırbistan'ın, Çin ve BAE'nin desteğiyle yalnızca kendi sorunlarını değil bölgesel sorunları da çözmeyi başardığını belirten Sırp lider, fabrikada ilk etabın tamamlanmasıyla Mart 2022'de aşıların doldurulmaya başlanacağını, Nisan 2022'de de üretilen aşıların Sırbistan piyasasına sürüleceğini kaydetti.

Vucic, öncelikle yüzde 40'ı uzman kişilerden oluşan 180 kişinin istihdam edileceği fabrikada, daha sonra 100 kişinin daha işe alınacağını söyledi.

Balkan ülkeleri arasında kitlesel aşılamada lider konumunda olan Sırbistan'da, Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin de üretimi yapılıyor.