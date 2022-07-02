Bakanlık ayrıca, 6 aylık gönüllü askerlik hizmetini başarılı olarak tamamlayanlara, Sırbistan Ordusu'nda profesyonel olarak görev hakkı verileceğini duyurdu.

Kaynak: AA

Sırbistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sırbistan, gençleri gönüllü askerliğe çağırdı - Son Dakika

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