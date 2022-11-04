Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da paralı dönem 7 Kasım'da başlıyor - Son Dakika
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Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da paralı dönem 7 Kasım'da başlıyor

04.11.2022 16:34

Twitter'ı satın alır almaz yönetim kurulunu kovarak tek yönetici konumuna geçen Elon Musk, "Blue" paketinin 7 Kasım'da satışa çıkacağını duyurdu.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin sahibi Elon Musk geçtiğimiz günlerde 44 milyon dolara Twitter'ı satın almıştı. Musk, mavi onay rozetini "Blue" paketi kapsamına alarak artık bu paket dahilinde verileceğini açıklamış ve 8 dolar vermeden kimsenin artık mavi onay rozetini alamayacağını belirtmişti.

Twitter'da yeni düzenlemeler ile ilgili gelişmeler belli oldu. Twitter "Blue" paketi ile kullanıcılar mavi onay rozeti alabilecek, daha az reklam görecek, silinen tweetleri geri alabilecek, daha uzun süreli video ve ses paylaşabilecek, yanıtlarda ve destek taleplerinde öncelikli konumda olacaklar. Twitter Blue paketinin ücreti ise ülkelerin satın alma gücüne göre yerel fiyatlandırma kullanılarak belirlenecek.

YENİ DÖNEM 7 KASIM'DA BAŞLIYOR

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda da 7 Kasım tarihinde satılmaya başlayacak yeni " Blue" paketini 8 dolar vererek satın alan herkes mavi onay rozeti alabilecek. Açıklanan yeni bilgilere göre, paket her ülkede aynı fiyattan satılmayacak. Ayrıca ücretli video özelliğinin yakında gelmesi beklenen Twitter'da kullanıcılar belirli videoları izlemek içinde yakında para ödemek zorunda kalacaklar.

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Sosyal Medya, Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da paralı dönem 7 Kasım'da başlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da paralı dönem 7 Kasım'da başlıyor - Son Dakika
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