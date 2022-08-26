12 polisin adı şehit edildikleri yerde yapılan anıt ve parkta yaşatılıyor - Son Dakika
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12 polisin adı şehit edildikleri yerde yapılan anıt ve parkta yaşatılıyor

26.08.2022 12:07
12 polisin adı şehit edildikleri yerde yapılan anıt ve parkta yaşatılıyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce 15 tonluk bomba yüklü araçla düzenlenen ve 12 polisin şehit düştüğü, 75 polisin yaralandığı Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yapılan 'Şehitler Anıtı ve Parkı' hem bölge halkı hem de yol üzeri yolculuk yapan insanlar...

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce 15 tonluk bomba yüklü araçla düzenlenen ve 12 polisin şehit düştüğü, 75 polisin yaralandığı Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yapılan 'Şehitler Anıtı ve Parkı' hem bölge halkı hem de yol üzeri yolculuk yapan insanlar tarafından ziyaret edilen bir yer haline geldi. 12 polis memurunun şehit edildiği hain saldırının üzerinden 6 yıl geçti ama acısı ilk günkü gibi hafızalarda kaldı.

26 Ağustos 2016 sabahında PKK'lı teröristlerin 15 tonluk bomba yüklü araçla gerçekleştirmiş olduğu ve ülkeyi yasa boğduğu hain saldırıda şehit olan 12 polisin adı şehit edildikleri yerde, Cizre Belediyesi tarafından yapılan Şehitler Anıtı ve Parkında yaşatılıyor. Cizre Belediyesi saldırının izlerini silmek ve şehitlerin adını yaşatmak için Nur Mahallesi Emniyet Müdürlüğü karşısında bulunan Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine modern bir anıt ve park yaptı. Anıt ve parkta, saldırının gerçekleştiği tarih ve saat ile 12 şehidin isimleri, Türk bayrağı ve polis logosu yer alıyor. Anıtın bir bölümünde ise ilçede çeşitli tarihlerde düzenlenen saldırılarda şehit olan 128 polisin isimleri yazılarak şehitlerin temsili mezarları bulunuyor.

"O kara günü hiç unutmadık"

6 yıl önce yaşanan hain saldırının Cizre için kara bir gün olduğunu ifade eden Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, "O kara günü hiç unutmadık, hiç de unutmayacağız, hep hatırlayacağız ve hatırlatacağız. Patlama olduğunda Cizre'deki hemen hemen her yerin camları kırıldı, insanlar büyük bir korku yaşadı. Kara haberi aldığımızda 15 ton bomba yüklü bir araçla Çevik Kuvvet Gurup Amirliğine saldırı olduğunu, şehit ve çok sayıda yaralı olduğu bilgisini aldıktan sonra hemen hastaneye koştuk. Çok kötü bir gündü 12 fidanı, canımızı kaybettik. O 12 fidanımız buraya barış gelsin, kardeşlik gelsin, huzur gelsin diye mücadele ediyorlardı. Acı bir gündü ama o günü hiç unutmayacağız. Bugün gördüğünüz gibi fidanlarımızın şehit olduğu yerlerde onların kanları ile sulanmış bayrakların yükseldiğini, çok güzel bir şehitliğin yapıldığını ve yol güzergahından geçen insanların dua okuyarak o kara günün ne kadar güzel günlere dönüştüğünü görüyoruz. Biz bugün Cizre'de rahatsak, huzurluysak şehitlerimizin sayesindedir ve bu huzur iklimin yaşanmasında 12 fidanımızın da çok büyük emekleri var. O karanlık günleri bir daha görmek istemiyoruz halk olarak, millet olarak ve en önemlisi bir kadın olarak" dedi.

Hain saldırının yıl dönümünde Cizre'de görev yapan polis memurları şehitleri anıtlarında ziyaret ederek dualar etti. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 12 polisin adı şehit edildikleri yerde yapılan anıt ve parkta yaşatılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 12 polisin adı şehit edildikleri yerde yapılan anıt ve parkta yaşatılıyor - Son Dakika
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