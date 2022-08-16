Uludere ilçesine Bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Enver Baykır, Musa Tepe Barajı mevkisinde dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Baykır için, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Şırnak AFAD ve Diyarbakır AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Baykır'ın bulunması için ekiplerin yaptığı çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

Ortabağ, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uludere'de baraj gölüne düşen Enver kayboldu - Son Dakika

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