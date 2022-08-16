Uludere'de baraj gölüne düşen Enver kayboldu - Son Dakika
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Uludere'de baraj gölüne düşen Enver kayboldu

16.08.2022 21:28
Uludere'de baraj gölüne düşen Enver kayboldu

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde 16 yaşındaki Enver Baykır, dengesini kaybederek baraj gölüne düştü.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde 16 yaşındaki Enver Baykır, dengesini kaybederek baraj gölüne düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Baykır için arama çalışması başlatıldı.

Uludere ilçesine Bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Enver Baykır, Musa Tepe Barajı mevkisinde dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Baykır için, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, Şırnak AFAD ve Diyarbakır AFAD dalgıç ekipleri sevk edildi. Baykır'ın bulunması için ekiplerin yaptığı çalışma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Ortabağ, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludere'de baraj gölüne düşen Enver kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludere'de baraj gölüne düşen Enver kayboldu - Son Dakika
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