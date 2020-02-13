Şırnak merkez ve 4 ilçede eğitime kar engeli - Son Dakika
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Şırnak merkez ve 4 ilçede eğitime kar engeli

1 saat önce

ŞIRNAK'ta, kar ve buzlanma nedeniyle merkez ile İdil, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak merkez ve 4 ilçede eğitime kar engeli, System.String[]

ŞIRNAK'ta, kar ve buzlanma nedeniyle merkez ile İdil, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ile Güçlükonak, İdil, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 13 Şubat 2020 günü Şırnak ilimiz Merkez, Güçlükonak, Uludere, İdil ve Beytüşşebap İlçelerimizde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."


Güçlükonak, Uludere, Şırnak, İdil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:34 Kaynak: DHA
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