Şırnak'ta 122 öğrenciye giysi desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şırnak'ta 122 öğrenciye giysi desteği - Son Dakika

Şırnak'ta 122 öğrenciye giysi desteği

7 saat önce

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğince hayata geçirilen, "Işığımızla Her Alanda Eğitime Destek Projesi" kapsamında 122 öğrenciye giysi desteğinde bulunuldu.

Şırnak'ta 122 öğrenciye giysi desteği, System.String[]

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneğince hayata geçirilen, "Işığımızla Her Alanda Eğitime Destek Projesi" kapsamında 122 öğrenciye giysi desteğinde bulunuldu.

Gazipaşa İlk ve Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere mont, bot, kazak ve pantolondan oluşan paketler dağıtıldı.

Etkinliğe AK Parti Milletvekili Rizgin Birlik de katıldı.

Birlik, öğrencilerle sohbet etti, hediye paketlerini öğrencilere dağıttı.

Yeşeren Gençlik Derneğinin sosyal sorumluluk projeleriyle güzel hizmetlere imza attığını ifade eden Birlik, yardımların hayırlı olmasını diledi.

Dernek başkanı Hatice Atan da derneklerinin 18 yıldır hizmet verdiğini, önceden belirledikleri 122 ihtiyaç sahibi öğrencinin proje kapsamında kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

"Amacımız çocuklarımızın yüzlerinde tebessüme vesile olmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diyen Atan, sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceklerini kaydetti.

Milletvekili, AK Parti, Gazipaşa, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:56 İngiltere'de Brexit yasa tasarısı kabul edildi - Son Dakika
20:55 Vizyonda bu hafta - Son Dakika
20:55 Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi - Son Dakika
20:53 Bakan Albayrak: "Değişimler kolay değil, zorlu ama değişim sonrası meyvesi tatlı" - Son Dakika
20:50 Konya'nın 2 ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 21:01:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta 122 öğrenciye giysi desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]