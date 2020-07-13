Şırnak'ta, 23 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Son Dakika

ŞIRNAK Valiliği'nce merkez ile Cizre ve Silopi ilçelerinde 23 bölgenin 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Şırnak merkez ile Cizre ve Silopi ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 23 bölge, 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Açıklamada, "Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Şırnak ilimiz merkez ilçe, Cizre ve Silopi ilçelerindeki Cudi Dağı, Büyük Dağ, Yayla Tepe, Gavur Tepe, Mameliyi Pınarı, Deriyedülü Tepe, Havolehavşi Tepe, Deviyeozga Sırtı, Ganiyesinak Deresi, Dalgaduriyi Tepe, Kemal Deresi, Kösreli Mahallesi, Kurtik Tepe, Koyunören Köyü, Üçkardeşler Tepe, Ezmin Tepe, Bişi Yaylası, Damlaca Mahallesi, Kamışlı Sırtı, İsimsiz Tepe, Düz Tepe, Çimenli Tepe bölgelerinde 13 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında 3 gün süreyle, Silopi ilçesinde Cudi Dağı'nda Karacaköy bölgesinde ise 15 süreyle giriş çıkışlar ile tüm sivil faaliyetler yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın bahse konu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır" denildi.