Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 terörist teslim oldu.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde terör örgütü PKK
'dan kaçan 2'si kadın 4 terörist teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak
'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı
'na gitti.
Burada güvenlik güçlerine teslim olan teröristler gözaltına alındı.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:21 Kaynak: AA
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