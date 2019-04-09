Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 terörist teslim oldu.

Şırnak'ta 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 2'si kadın 4 terörist teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan 2'si kadın 4 terörist, Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'na gitti.

Burada güvenlik güçlerine teslim olan teröristler gözaltına alındı.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:21 Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel
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