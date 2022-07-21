Şırnak'ta 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Şırnak'ta 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

21.07.2022 15:26
Şırnak'ta 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

Cizre ilçesine bağlı Kurtuluş köyü Dirsekli mezrasında bulunan TOKİ konutlarında bir binanın 5'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü.

Paniğe neden olan yangında, evde mahsur kalan ve aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi balkondan yardım istedi.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle 6 kişi evden çıkarıldı, yangın söndürüldü.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bu arada, yangın ve balkona sığınanlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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