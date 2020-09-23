Şırnak'ta, 'Avrupa Hareketlilik Haftası' yürüyüşü - Son Dakika

AVRUPA Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında, Şırnak'ta Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ' Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan , Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, kamu kurum ve kuruluşu yetkilileri, sporcular ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapılan yürüyüş, Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayıp, Şırnak Valiliği önünde son buldu.

Etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılki etkinliğe katılımı kısıtlı tuttuklarını söyledi. Bu etkinlikle, sporun hayatın önemli bir parçası olduğu mesajını vermeyi amaçladıklarını ifade eden Vali Pehlivan, 23 Eylül'de başlayan ve 30 Eylül'e kadar devam eden Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri vesilesiyle biz de Şırnak ilimizde mütevazı da olsa bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğin mesajı sporun hayatımızın önemli bir parçası olduğu. Gençlerimize, vatandaşlarımıza bunu tavsiye ediyoruz. Elbette sağlıklı beden sağlıklı zihin anlamına da geliyor. Gençlerimiz bir yandan eğitim öğretim süreçlerini geliştirirken, bir yandan da spor ile tanışmaları ve bunu hayatlarının ilerleyen safhalarında sürdürmeleri onların sağlığının bozulmaması, kötü alışkanlıklardan muhakkak uzak durması konusunda da rehberlik edecektir, önlerini açacaktır dedi.