Şırnak'ta Büro Memur-Sen Şırnak Şubesi 3. Olağan Kongresi yapıldı - Son Dakika

Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Çatı, "Bizi sivil toplumun büyük ailesi haline getirenleri, bu yolculukta yitirdiklerimizi saygı ve minnetle anıyorum." dedi.

Şırnak Şehri Nuh Otel'de gerçekleştirilen kongreye, Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı, Sağlık-Sen Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, Toç Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Süleyman Babat, Bayındır Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Cengiz Eren, Bem Bir-Sen Şırnak İl Başkanı Ahmet Temel ve Diyanet-Sen Şırnak İl Başkanı Süleyman Çanga ve sendika üyeleri katıldı.

Bu kentte artık başlık parası istenmeyecek! Kız tarafının altın talebine de 200 gram sınırı getirildi

Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı