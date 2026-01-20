Şırnak'ta yoğun kar yağışı sonrası oluşan çığ paniğe neden oldu.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde aşırı kar yağışı sonrası dağdan düşen kar kütleleri çığa neden oldu. Kısa süreliğine paniğe neden olan çığ, bir süre sonra etkisini yitirdi. Yüksek rakımlı dağ yamacından düşen kar kütleleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Yaşam › Şırnak'ta çığ düşme anı kameraya yansıdı - Son Dakika
