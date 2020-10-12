Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliği ile başlatılan 'Eğitimde Dayanışma Vakti' kampanyasında 30 dakikada 2 bin tablet bağışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliği ile 'Bir tabletle eğitime vereceğiniz destek, Şırnaklı öğrencilere iyi gelecek' sloganı ile başlatılan 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyası Cumhuriyet Meydanı Terası'nda başlatıldı. Programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, vali yardımcıları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı. Kampanyanın startını veren Vali Pehlivan kampanyaya 100 tablet, Belediye Başkanı Mehmet Yarka 100 tablet, Cizre ve Silopi kaymakamlıkları ile belediyeleri de 100 tablet bağışında bulundu. Kampanyanın ilk 30 dakikasında bu bağışların yanı sıra iş insanları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlardan toplamda 2 bin tablet bağışı yapıldı.

53 BİN ÖĞRENCİ EVİNDEN DEVAM EDECEKAçılış konuşmasını yapan Vali Ali Hamza Pehlivan köyler de dahil Şırnak genelinde 101 bin öğrencinin okulları ile buluşturulduğunu anımsatarak, "Elbette pandemi şartlarına uygun bir planlama yapıldı. Buna göre okullarımız, sınıflarımız ve okulların ortak kullanım alanları düzenlendi. İlçelerimiz de dahil olmak üzere 53 bin öğrencimiz okula gidemeyecek durumda ve muhtemelen bu belli bir süre daha devam edecek. Bize düşen tabi ki okulla gidemeyen öğrencilerimizin de yanında olmak. Okullar koronavirüs ile mücadele süreci nedeniyle kapandığında hemen akabinde ve dünyada belki en hızlı şekilde organize olan ülkelerden birisi olarak uzaktan eğitim başlamıştı. Bu halen devam ediyor. Okula gidemeyen öğrencilerimiz uzaktan eğitimden faydalandılar, faydalanacaklardır ama imkanları yetersiz olan öğrencilerimiz, ailelerimiz var. Biz, bugün başlatacağımız kampanya ile bir nebze olsun ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bir tablet ile onların uzaktan eğitime erişebilmelerini sağlamış olacağız. Desteğin biri de bini de değerlidir. Aynı değerdedir. Azı, çoğu olmaz. Eğitim en temel konularımızdan birisi. Böyle hassas, böyle önemli bir konuda da herkesin üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız terör örgütünün menfur eylemleri nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadı. Maalesef binlerce konutun yanında 100'e yakın okulumuzu da yakmak suretiyle patlatmak suretiyle kullanılamaz hale getirdiler. Allah'ın izniyle devletimiz gücünü gösteriyor. Hepsi pırıl pırıl bir şekilde ayağa kalktı. Kampanyaya 100 tablet bağışlayarak başlıyorum" dedi.