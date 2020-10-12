Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı - Son Dakika

Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı

12.10.2020 17:22
Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliği ile başlatılan 'Eğitimde Dayanışma Vakti' kampanyasında 30 dakikada 2 bin tablet bağışı yapıldı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliği ile başlatılan 'Eğitimde Dayanışma Vakti' kampanyasında 30 dakikada 2 bin tablet bağışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Şırnak Valiliği iş birliği ile 'Bir tabletle eğitime vereceğiniz destek, Şırnaklı öğrencilere iyi gelecek' sloganı ile başlatılan 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyası Cumhuriyet Meydanı Terası'nda başlatıldı. Programa Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, vali yardımcıları, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı. Kampanyanın startını veren Vali Pehlivan kampanyaya 100 tablet, Belediye Başkanı Mehmet Yarka 100 tablet, Cizre ve Silopi kaymakamlıkları ile belediyeleri de 100 tablet bağışında bulundu. Kampanyanın ilk 30 dakikasında bu bağışların yanı sıra iş insanları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlardan toplamda 2 bin tablet bağışı yapıldı.

53 BİN ÖĞRENCİ EVİNDEN DEVAM EDECEKAçılış konuşmasını yapan Vali Ali Hamza Pehlivan köyler de dahil Şırnak genelinde 101 bin öğrencinin okulları ile buluşturulduğunu anımsatarak, "Elbette pandemi şartlarına uygun bir planlama yapıldı. Buna göre okullarımız, sınıflarımız ve okulların ortak kullanım alanları düzenlendi. İlçelerimiz de dahil olmak üzere 53 bin öğrencimiz okula gidemeyecek durumda ve muhtemelen bu belli bir süre daha devam edecek. Bize düşen tabi ki okulla gidemeyen öğrencilerimizin de yanında olmak. Okullar koronavirüs ile mücadele süreci nedeniyle kapandığında hemen akabinde ve dünyada belki en hızlı şekilde organize olan ülkelerden birisi olarak uzaktan eğitim başlamıştı. Bu halen devam ediyor. Okula gidemeyen öğrencilerimiz uzaktan eğitimden faydalandılar, faydalanacaklardır ama imkanları yetersiz olan öğrencilerimiz, ailelerimiz var. Biz, bugün başlatacağımız kampanya ile bir nebze olsun ailelerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Bir tablet ile onların uzaktan eğitime erişebilmelerini sağlamış olacağız. Desteğin biri de bini de değerlidir. Aynı değerdedir. Azı, çoğu olmaz. Eğitim en temel konularımızdan birisi. Böyle hassas, böyle önemli bir konuda da herkesin üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. Vatandaşlarımız terör örgütünün menfur eylemleri nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadı. Maalesef binlerce konutun yanında 100'e yakın okulumuzu da yakmak suretiyle patlatmak suretiyle kullanılamaz hale getirdiler. Allah'ın izniyle devletimiz gücünü gösteriyor. Hepsi pırıl pırıl bir şekilde ayağa kalktı. Kampanyaya 100 tablet bağışlayarak başlıyorum" dedi.

Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı
Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı
Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı
Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı
Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı
Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı
Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı

milli eğitim bakanlığı, Şırnak Valiliği, Şırnak, Tablet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat İzmir'de takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda
Arsenal taraftarları, Mesut Özil'in oynatılması için imza kampanyası başlattı Arsenal taraftarları, Mesut Özil'in oynatılması için imza kampanyası başlattı         
17:41
ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı         
17:11
Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı Brezilyalı forvet Reginaldo'dan aşk itirafı: Elisabetta Canalis ile olan ilişkim, futbol kariyerimi cezalandırdı         
16:27
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı         
14:31
Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı         
13:53
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 17:51:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta 'Eğitimde dayanışma vakti' kampanyasına 30 dakikada 2 bin tablet bağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei