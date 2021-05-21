ŞIRNAK'TA FİLİSTİN'E DESTEK - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, İsrail'in saldırılarında yaşamlarını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD üyeleri, Geylani Camii'nde kılınan cuma namazının ardından İsrail'in saldırılarında yaşamlarını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından açıklama yapan AGD Şube Başkanı Erol Kılıç, Filistinli Müslümanların, İsrail saldırıları karşısında göğsünü siper ettiğini belirterek, "Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında, binlerce Filistinli kardeşimiz, ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'yı canlarıyla, kanlarıyla savunurken, yaralandılar ve şehit oldular. Ama davalarından, inançlarından, Allah'ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Siyonist İsrail, sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye, hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta. İbadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. Siyonist İsrail'in bu küstahça davranışlarının kaynağı, Batı'dan aldığı cesarettir. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği, İsrail'in her sapkınlığına el altından, ya da açıktan destek olmaktadır" diye konuştu.