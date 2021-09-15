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ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL - Son Dakika

ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL

15.09.2021 14:56

ŞIRNAK'ta bir grup genç, 3 Eylül'de yapılan atamayla kente gelen öğretmenleri, karanfil ve çikolatayla karşıladı.

ŞIRNAK'ta bir grup genç, 3 Eylül'de yapılan atamayla kente gelen öğretmenleri, karanfil ve çikolatayla karşıladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Şırnak'a 2 bin öğretmen ataması yapıldı. Şırnaklı gençler, ataması gerçekleşmiş ve göreve başlayan öğretmenleri okullarında ziyaret edip karanfil ve çikolata verdi. Şırnak'ın misafirperverliğini göstermek ve atanan öğretmenlerin ailelerine de 'çocuklarınız bize emanet' mesajı vermek için böyle bir etkinlik yaptıklarını söyleyen gençler, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'i de ziyaret etti.

Yeni atandıkları okullarda ders işleyen öğretmenler, karanfillerle ve çikolatalarla karşılanmanın şaşkınlığını yaşadıklarını ifade etti.

Gençlerden Abdullah Kadırhan, 'İlimize atamaları yeni yapılan öğretmenlerimizin moral ve motivasyonlarını artırmak amacıyla, karanfillerle hayırlı olsun dileklerimizi iletmek üzere bir etkinlik düzenledik. Şırnak ilimize atanan öğretmenlerimiz ve aileleri, lütfen hiçbir tedirginlik yaşamasınlar. Şırnak halkı, güler yüzü, sevgileri, muhabbetleri ve misafirperverlikleriyle evlerinde ve memleketlerindeymiş gibi hissettirecek. Çünkü öğretmenlerimiz artık biz Şırnaklılara emanet. Göreve yeni başlayan, çocuklarımızı emanet edeceğimiz, ilimiz eğitimine ivme kazandıracaklarına inandığımız bu genç ve dinamik öğretmen kadrosuna başarılar diliyoruz, yeni görevleri hayırlı olsun' diye konuştu.

Yeni atanan öğretmenlere jest yapmak istediklerini belirten Pınar Dündar ise 'Biz bugün burada memleketimize, Şırnak'ımıza, Şehri Nuh'umuza yeni atana geleceğimizin mimarları olan güzide öğretmenlerimize çiçeklerle bir jest yaptık. Yöresel kıyafetlerimizi giydik. Umarım yeni eğitim öğretim yılımız hayırlara ve güzelliklere vesile olur' dedi.

Öğretmenlik mesleğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kevser Tosun ise, "Bugün Şırnak'a yeni atanan öğretmenlerimizi karşılamak amacıyla toplandık. Dünyadaki herşeye kıymet biçilebilir ama öğretmenlerin eserine kıymet biçilemez. İyi ki varlar, şehrimize hoş geldiler? ifadesini kullandı.

'ÇOK GÜZEL KARŞILANDIK'

Şırnak halkınca çok güzel karşılandıklarını belirten İstanbullu öğretmen Esra Haliloğlu, 'Tarih öğretmeni olarak Şırnak'a atandım. Çok güzel karşılandık. Halk çok yardımsever. Öğrenciler çok başarılı. Umarım güzel yıllar olur önümüzde' dedi.

Öğretmen Ebru Ergüler ise, 'Şırnak benim ilk görev yerim. Birinci tercihimdi. Şırnak halkından, okulumdan ve öğrencilerimden çok memnunum. Teşekkür ederim misafirperverlikleri için' diye konuştu.

'2 BİN ÖĞRETMEN ATANDI'

Okullarda öğretmenleri ziyaret eden gençler, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener'e de teşekkür ziyaretinde bulundu. Gençlerin ziyaretinden memnun olduklarını belirten Vali Pehlivan, 'Şu anda Şırnak'ın karşılama heyetiyle beraberiz. Gençlerimizle, gençlik gönüllülerimizle beraberiz. Öncelikle bu nazik tavırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Onlar değişik faaliyetleri birlikte yapıyorlar. Bugün de Şırnak ilimize atanan öğretmenlerimize 'hoş geldin' demek üzere bir araya geldiler. Öğretmenlerimizi karşıladılar ve çok güzel bir jest yaptılar. 2 bin öğretmen ilimize atandı. Buradaki genç kardeşlerim teşekkürlerini ifade etti" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener de '2020 Mart ayından sonra 1,5 yıllık bir pandemi süreci geçti. Bu süreçte öğrencilerimizle okullarımızda buluşamadık ama eğitim öğretime en iyi şekilde hazırlanmaya ve faaliyetleri sürdürmeye devam ettik. Bugün eğitim öğretim yılının ilk haftalarındayız. Gençlerin bugün burada olması beni çok duygulandırdı. Çünkü uzun süredir buradayız ve güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunun gençler tarafından görülmüş olması beni çok mutlu etti. Biliyorum ki çok güzel başarılara imza atacağız" diye konuştu.

ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL
ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL

milli eğitim bakanlığı, Öğretmen, Şırnak, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA GÖREVE BAŞLAYAN ÖĞRETMENLERE ÇİKOLATA VE KARANFİL - Son Dakika
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