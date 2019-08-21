Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta iki ton gümrük kaçağı çay ele geçirildi
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Şırnak'ta iki ton gümrük kaçağı çay ele geçirildi

35 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki ton kaçak çay ele geçirildi.

Şırnak'ta iki ton gümrük kaçağı çay ele geçirildi, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki ton kaçak çay ele geçirildi.
Başverimli beldesi yakınlarında devriye gezen jandarma ekipleri şüphe üzerine durdurduğu R.D'nin kullandığı bir kamyonette yaptığı aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 2 bin 10 kilogram çay, 842 karton sigara ve 3 şişe içki buldu.
Gözaltına alınan sürücü R.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Başverimli, Jandarma, Silopi, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:04 Kaynak: AA
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