Şırnak'ta Kaçak Geçişte Buzda Can Veren Iraklı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Şırnak'ta Kaçak Geçişte Buzda Can Veren Iraklı

Şırnak\'ta Kaçak Geçişte Buzda Can Veren Iraklı
05.01.2026 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludere'de Irak uyruklu Ali Yunus Kerim, kaçak geçiş sırasında kar altında ölü bulundu.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, ihbar üzerine başlatılan arama çalışmasında kar altında Irak uyruklu Ali Yunus Kerim'in cansız bedenine ulaşıldı.

Türkiye sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan Irak uyrklu Ali Yunus Kerim, ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Türkiye-Irak sınır hattındaki Ortasu köyü yakınlarında olduğunu, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandığını söyledi. Bu görüşmenin ardından kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, Ortasu Köyü Muhtarı Sabri Encü'ye durumu bildirdi. Muhtar Encü'nün ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalarda, Kerim'in cansız bedeni kar altında bulundu. Kerim'in cenazesi, otopsi işlemleri için Uludere Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otopsinin ardından cenaze, Irak'tan gelen yakınlarına teslim edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Uludere, Güncel, Şırnak, Irak, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şırnak'ta Kaçak Geçişte Buzda Can Veren Iraklı - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:30:55. #7.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçak Geçişte Buzda Can Veren Iraklı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.