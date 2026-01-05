Şırnak\'ta Kaçakçılık Operasyonu: 49 Gözaltı

Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 29 Aralık 2025- 3 Ocak 2026'da asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 sentetik hap, 9 gram metamfetamin, gümrük kaçağı 73 cep telefonu, 15 bin 706 paket sigara, 64 elektronik sigara ve likiti, 33 kilogram nargile tütünü, 1998 muhtelif hırdavat malzemesi, 79 tekstil ürünü, 317 kozmetik ve süs eşyası ve 109 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.