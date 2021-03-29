Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

29.03.2021 11:32
Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi.

- Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

ŞIRNAK - Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 54 şüpheli ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 22-28 Mart 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 14,64 gram metamfetamin, 13,54 gram esrar, 13,12 gram eroin, 1,3 gram ecstasy, 11 adet sentetik ecza maddesi, 9 bin 650 adet kozmetik ürün malzemesi, 4 bin 70 paket kaçak sigara, 650 kilogram kaçak çay, 650 litre kaçak akaryakıt, 532 kilogram dolap menteşesi, 522 adet muhtelif inşaat malzemesi, 215 şişe kaçak içki, 176 adet güneş gözlüğü, 30 adet araç lastiği, 21 adet kaçak cep telefonu, 1 adet parada sahtecilik olayında 2 adet 100 lira ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 54 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. 19 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Finans, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba 62 yaşındaki Madonna kabak çiçeği gibi açıldı! İç çamaşırlı pozlarının her biri ayrı bomba Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor TOKİ 8 şehirde 1.365 konutu kurasız satışa sundu! Fiyatlar 114 bin, taksitler 557 liradan başlıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir Dünya Sağlık Örgütü'nün Wuhan raporu ortaya çıktı: Virüs yarasalardan insanlara başka hayvanlar yoluyla bulaşmış olabilir Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Aşı karşılığında petrol vermeye hazırız Markette müşteri kavgası! Markette müşteri kavgası! "Seni süzgece çeviririm" diyerek bıçakla tehdit etti
TFF A Milli Takım Sorumlusu Semih Soydan, F.Bahçe'nin 28 şampiyonluk için yaptığı başvurunun onaylanabileceğini söyledi TFF A Milli Takım Sorumlusu Semih Soydan, F.Bahçe'nin 28 şampiyonluk için yaptığı başvurunun onaylanabileceğini söyledi         
12:03
Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor         
11:51
Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak Yerli otomobilin şarj süresi düştü ve menzili arttı! Dolu bataryayla 500 kilometreden fazla yol alacak         
11:34
Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu         
11:23
Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz         
11:07
Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım         
10:47
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı         
09:30
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti         
09:15
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 12:12:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! - Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 54 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei