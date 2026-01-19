Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu - Son Dakika
Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu

Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu
19.01.2026 14:49
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı, toplamda 18 milyon lira değerinde ürün ele geçirildi.

Şırnak'ta polis ekiplerince düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 53 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 12-18 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 20 gram metamfetamin maddesi, 1 gram eroin maddesi, 2 adet sentetik ecza, 5 adet bong aparatı, 12 bin 700 adet kaçak ilaç, 56 bin 800 adet kaçak sigara, 23 adet kaçak cep telefonu, 22 adet elektronik sigara, 98 adet fişek, 2 adet uzun namlulu silah, 2 adet sahte ehliyet, 2 adet sahte nüfus cüzdanı, 17 bin 59 adet emtia (gözlük, telefon aksesuarı, termos, sigara sarma kağıdı ) ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değeri 18 milyon 200 bin lira olduğu öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında 53 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Şırnak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu - Son Dakika

SON DAKİKA: Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu - Son Dakika
