Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika

Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü

08.10.2020 17:42
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü, System.String[]

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri basın açıklamasını, partililer ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalarak, slogan atarak engellemeye çalıştı.

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri basın açıklamasını, partililer ses sistemleriyle yüksek tonda müzik çalarak, slogan atarak engellemeye çalıştı. Engellemelere rağmen kadınlar, HDP il binası önünde basın açıklaması yaparak HDP'nin 6-8 Ekim olaylarının hesabını vermesini istedi.

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar düzenledikleri yürüyüşten sonra HDP İl Başkanlığı önünde protesto eylemi yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk Bayrakları, 6-8 Ekim olayları sırasında öldürülen Yasin Börü'nün fotoğrafı ve '6-8 Ekim olaylarının hesabını verin' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ile HDP önüne gelen kadınlar sık sık "Kahrolsun PKK" "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Kadınların 5'inci haftadaki eylemini de HDP'liler ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalarak, slogan atarak engellemeye çalıştı. Yoğun gürültüye rağmen kadınlar, HDP il binası önünde terör örgütü tarafından kaçırılan yakınları için tepkilerini dile getirdi.'CİĞERİMDEN BİR PARÇA SÖKÜP GÖTÜRDÜLER'7 yıl önce 17 yaşındayken PKK terör örgütü tarafında kaçırılan oğlu Veysi Kartal için gelen Sakine Kartal, "Ne hakları var çocuklarımızı dağlara götürüyorlar? Kendi çocuklarını ağa yapıyorlar. Kendi çocuklarını başka devletlere götürüyorlar. Ne hakları var bize bunu yapıyorlar? Ciğerimden bir parça söküp götürdüler, dağa" dedi.

1995'te askerdeyken Tunceli şehit olan Emin Kurt'un ablası Güler Kuşan, "Ben bir şehit ablasıyım. PKK'nın bitmesini istiyorum. Komşularımızın çocuklarını zorla götürdüklerini biliyoruz" diye konuştu.


Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü
Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü

Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cezayir'de Şeyma Sadu isimli genç kadın, önce tecavüze uğradı ardından yakılarak öldürüldü Galatasaraylı Muslera'nın kasım ayında sahalara dönmesi bekleniyor Azerbaycan ordusu, yeni atış için manevra yapmaya hazırlanan askeri aracı vurarak imha etti FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı Pakistan'da 2.28 cm'lik genç görenleri hayrete düşürüyor Son Dakika! Yunanistan'dan 29 Ekim provokasyonu! Komşu'nun savaş gemisi adımına Türkiye'den jet yanıt 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi
Eşiyle telefonda tartışan şahıs, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı Eşiyle telefonda tartışan şahıs, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı: 2'si çocuk 3 kişi yaralandı         
17:52
MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi MİT ve TSK'dan ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi         
17:45
Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti Koronavirüs tedavisi gören Trump suçluyu buldu: Beni Çin hasta etti         
17:23
Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katilin ifadesi "pes" dedirtti: Bana çıplak videolarını gönderiyordu         
16:47
Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı Kan donduran cinayet! Arkadaşını başından vurarak öldürüp akrabalarına mesaj attı         
16:31
Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örten şahsı videoya alıp yerin dibine soktu         
16:05
Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı Merve Boluğur, gizemli erkek arkadaşıyla yakalandı         
15:38
İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi         
15:06
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti         
14:21
Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim Karısına işkence eden cani koca, mahkemede suçunu itiraf etti: Beni terk edeceğini söyleyince kıskançlık krizine girdim         
14:13
Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım         
12:14
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor Türkiye'nin Davos'u olarak bilinen Samsun'un Ayvacık ilçesi, muhteşem doğa güzelliğiyle büyülüyor         
09:35
Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı         
21:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 18:49:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şırnak'ta kadınlar, engellemeye rağmen HDP önündeki eylemini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei