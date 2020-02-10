Şırnak'ta kar yaşamı olumsuz etkiliyor - Son Dakika
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Şırnak'ta kar yaşamı olumsuz etkiliyor

7 saat önce

Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Şırnak'ta kar yaşamı olumsuz etkiliyor, System.String[]

Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının il merkezinde 45 santimetreye ulaştığı Şırnak'ta belediye ekiplerince caddelerde kar küreme ve temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Habur Sınır Kapısına bağlantıyı da sağlayan E-90 kara yolu Cizre- Nusaybin kara yolunun Katran mevkisi, Şırnak- Siirt kara yolu Birini mevkisi ile Şırnak- Hakkari kara yolu Çığlı köyü yakınlarında ulaşıma kapandı.

E-90 kara yolunun kapanması dolayısıyla yüzlerce araç yolda kaldı. Yola yakın yerlerde oturan vatandaşlar sürücü ve yolculara yiyecek ve içecek ikramında bulundu.

Sürücüler, 5 saati aşkın süredir kar nedeniyle kapalı olan yolda kaldıklarını kaydetti.

138 köy yolu ulaşıma kapalı

Öte yandan, Şırnak il merkezi ile Beytüşşebap, Silopi, Cizre ve Güçlükonak ilçelerindeki 138 köy yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

16 yıl aradan sonra kar tatili

Öte yandan, Şırnak'ın Silopi ilçesinde kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Uysal, 16 yıl aradan sonra ilçedeki okullarda kar dolayısıyla okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiğini söyledi.

Şırnak, Silopi, Cizre, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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