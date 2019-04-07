Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Şırnak'ta PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

41 dakika önce

Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]
Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgede yürütülen operasyonda sabah saatlerinde 5 terörist insansız hava aracıyla etkisiz hale getirildi.

Operasyon kapsamında, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı birliklerince bölgede yapılan aramada, PKK'lı teröristlere ait AT-4 tanksavar füzesi, roketatar ve 5 sevk fişeği, antipersonel roket mühimmatı, 2 RPG termobarik mühimmat, M16 piyade tüfeği, suikast tabancası, 8 el bombası, 8 zaman ayarlı patlatma düzeneği, 12 uzaktan kumanda sinyal cihazı, 88 pil ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçleri silahları incelemek üzere birliğe getirirken yaşam ve örgütsel dokümanlar ise imha edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:17 Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel
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