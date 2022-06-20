Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

20.06.2022 11:15
Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 13 - 19 Haziran tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda, toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 6 şüpheli serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il birimine teslim edildiği belirtildi. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şırnak'ta terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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