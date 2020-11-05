Şırnak'ta toplanan oyuncuklar, İzmirli çocuklara gönderildi - Son Dakika

ŞIRNAK'ta 'Oyuncaklarımızı paylaşalım, çocukları mutlu edelim' sloganıyla başlatılan kampanyada toplanan oyuncaklar İzmir'deki depremzede çocuklara gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülke kenetlenirken, yaralar da sarılmaya başlandı. Bu kapsamda Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kent genelinde 'Oyuncaklarımızı paylaşalım, çocukları mutlu edelim' sloganıyla başlattığı kampanyada toplanan oyuncaklar, İzmirli depremzede çocuklara gönderildi.Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilerin başlattığı kampanyaya destek vermek için okulu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, toplanan oyuncukların depremzede çocuklara dağıtılması için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiklerini ifade etti. Şener, "İzmir depreminde afete uğrayan evleri yıkılan ya da şu aşamada evsiz kalan çocuklarımıza her yerden çok büyük yardımlar geliyordur. Şırnak'taki çocuklarımız da oradaki gençlerimize, çocuklarımıza 'Biz de varız, yanınızdayız' demek adına oyuncaklarını paylaşıyorlar. Oyuncaklarımızın çoğu annelerin ördüğü, kendilerinin yaptığı, kadınlarımızın ürettiği oyuncaklar" dedi.