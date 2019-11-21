Şırnak'ta trafik kazası tatbikatı

Şırnak- Cizre kara yolunda trafik kazasında yaralı kurtarma tatbikatı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 40 personelin katılımıyla düzenlenen tatbikat, Şırnak-Cizre kara yolunun 20'nci kilometresinde, Şehit Jandarma Yüzbaşı Mustafa Erdal ve Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page tünellerinde yapıldı.

Jandarma, senaryo gereği, kazaya müdahale edilmesi için yolu ulaşıma kapattı, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Bölgeye gelen diğer ekipler, araçlardan dışarı fırlayan ve araçta sıkışan yararlıları kurtarıp hastaneye sevk etti.



İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mustafa Kınay, yaptığı açıklamada, başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.



Tatbikatın, muhtemel bir kaza durumunda, seyreden trafiğin istenmeyen sonuçlarıyla karşılaşılmasının ve kaza etkilerinin önüne geçmek amacıyla düzenlendiğini anlatan Kınay, "Ekiplerin müşterek katılımıyla sıkışmalı trafik kazasına müdahale tatbikatı gerçekleştirdik. Tatbikat başarılı şekilde tamamlandı. Amacımız, zaman zaman bu tatbikatları yaparak kurumlarımızın kabiliyetlerini görmek, çalışanların tecrübelerine tecrübe katmak." dedi.