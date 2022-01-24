Sokak ve yaban hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Şırnak ve Batman'da ekipler olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için sokak ve yaban hayvanlarına yem dağıttı.

Şırnak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, soğuk hava nedeniyle yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve yem bırakıldı.

Vatandaşlara evlerinin önüne hayvanlar için yem ve su bırakmaları çağrısında bulunuldu.

Kentte ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince kar yağışı nedeniyle besin sıkıntısı yaşayan yaban hayvanları için de doğaya yem bırakıldı.

Batman

Batman'da bazı sivil toplum kuruluşlarınca başlatılan "Doğadaki canlıları unutmuyoruz" kampanyası kapsamında doğaya yem bırakıldı.

Bir Kalp Bin Umut Derneği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği ile Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği girişimiyle başlatılan kampanyaya destek veren 10 sivil toplum kuruluşunun üyeleri kent kırsalında belirlenen noktalara yaban hayvanları için yiyecek bıraktı.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argünağa, gazetecilere, amaçlarının canlıların yaşam hakkına dikkati çekmek olduğunu belirtti.

Argünağa, toplumsal bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Doğadaki canlılar bize emanet. Onları korumamamız gerekiyor." dedi.

Bir Kalp Bin Umut Derneği Başkanı Veysi Mercimekçi ise doğada bulunan tüm canlıların yaşam mücadelesine destek verebilmek için çalışma yürüttüklerini belirterek, bu kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Batman İl Başkanı Ferhat Tüzün ile şehit ve gazi çocukları da katıldı.